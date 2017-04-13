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Meclis önünde hint kenevirinin özgürleşmesi adına eylem düzenleniyor

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Meclis önünde hint kenevirinin özgürleşmesi adına eylem düzenleniyor
Ülkenin köklü avukatlarından Barış Mamalı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, hintkenevirinin tıbbi anlamda özgürlük kazanabilmesi adına eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Ülkenin köklü avukatlarından Barış Mamalı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, hintkenevirinin tıbbi anlamda özgürlük kazanabilmesi adına eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

Mamalı, eylemin 20 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de meclis önünde düzenleneceğini belirterek, “bu etkinliğe katılmak bir insanlık görevidir” vurgusunda bulundu.

Ülkemizin adeta kanayan yarası haline gelmiş olan kanserle birlikte sara, MS, diyabet, aids, hepatit-c, alzheimer gibi yaklaşık 250 çeşit hastalığın çaresini taşıdığı tıbbi olarak ispatlanan hinkenevirinin ülkemizde tasarrufun dahi büyük bir suç olarak sayılmasının da altını çizen Mamalı, kenevirin, eroin ve kokain gibi uyuşturucu maddeler arasına sokulmasının yanlış olduğunu da bir kez daha hatırlattı.

Avukat Barış Mamalı’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklaması şu şekilde:

 

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