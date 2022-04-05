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Meclis önünde tansiyon yükseldi

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Belediyelerin birleştirilmesine tepki gösteren belediye personellerinin Meclis önündeki eyleminde tansiyon yükseldi.
Meclis önünde tansiyon yükseldi

Belediyelerin, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin olarak Cumhuriyet Meclisi önünde gerçekleştirdiği eylem devam ediyor...

Yeniboğaziçi Belediye personelinin ardından Dikmen Belediyesi’nin de katılım gösterdiği eylemde tansiyon yükseldi.

Meclis kapısını açmaya çalışan belediye personelleriyle polis arasında arbede yaşandı. Bir eylemci ise yaşananlara isyan ederek, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu.

Öte yandan Meclis önündeki yol eylemciler tarafından tamamen kapatıldı.

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