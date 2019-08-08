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Meclis önünde tek kişilik eylem

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Hasan Davutoğlu vatandaş, devletten alfığı maaşın borcuna karşılık borcuna karşılık devlet tarafından Türkiye İş Bankası'na yatırıldığı, ve iki çocuğuyla sefalete mahkum edildiği gerekçesiyle Meclis önünde tek başına eylem gerçekleştiriyor.
Meclis önünde tek kişilik eylem

Eylemi gerçekleştiren Davutoğlu yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 

TEHDİTLERİN GÖLGESİNDE EYLEM

 

Türkiye İş Bankası A.Ş. ortaklığında KKTC devletinin 3 ve 6 yaşlarından itibaren evlatlarıma 26 aydır, uygulamakta olduğu açlık zulmünün 800. kara günü olan bugün, tehditlerin gölgesinde eylemimi gerçekleştiriyorum. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'yla dün gerçekleşen "son dakika" görüşmesinden uzlaşı çıkmadı. Amcaoğlu, "imaj kaybı" endişesine kapılarak bugünkü eylemimi iptal etmemi istedi. Çocuklarımın bayrama karınları tok mu, aç mı giriyor, sorması gereken Maliye Bakanı, bir kez daha adına uygun "olgunlukta" hareket etmeyerek, "Aman ha, bayram arefesinde eylem yapma! Basına da görüşmeler devam ediyor diye açıklama yap" dedi. Şovmenlikten siyasi atamayla Olgun Amcaoğlu'nun özel kalem müdürü olan Ufuk Soğur ise "Eylem yaparsan seni itibarsızlaştırmak için basını yanıma çağırırım" tehdidinde bulundu. Bugünkü eylemimle ilgili bir tehdit de Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt'tan geldi. 26 aydır, sosyal devlet gereği yardım taleplerimi sürekli reddeden Başkurt, "Eyleme çocuklarını da götürürsen polisle kapına gelir, onları senden alırım" dedi.

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