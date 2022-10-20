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Meclis önünden ayrılmayacaklar...

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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hademe olarak görev yapan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi hakkı ve 50 gündür ödenmeyen maaşlar için Cumhuriyet Meclisi önünde çadır eylemi başlattı.
Meclis önünden ayrılmayacaklar...

Sendika, sendikada örgütlü hademelerin Anayasal hakkı olan maaş ve yasal haklarını alana ve iş güvenceleri sağlanana kadar Meclis önündeki çadır eylemini sürdüreceğini açıkladı.

Kamu-İş, sendikada örgütlü hademeler ile birlikte, bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde, ellerinde sendika bayrakları ve davullarla, “Adalet, hak”, “Biz köle değiliz” ve “Birlik mücadele dayanışma” sloganlarıyla toplandı. Eylemciler, ellerinde, “Toplu İş Sözleşmesi hakkımız. Yasal hakkımızı istiyoruz”, “Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen” ve “Yasaya aykırılığa son ver” yazılı pankartlar taşıdı. Sendikanın eylemi nedeniyle Meclis önündeki yolda trafik akışı kısıtlı şeritlerden sağlanıyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) sendikanın çadır eylemiyle ilgili konuşan Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, sendika üyesi hademelerin Anayasal hakkı olan maaş ve yasal haklarını alana ve iş güvenceleri sağlanana kadar Meclis önünde başlattıkları çadır eylemini “kararlılıkla” sürdüreceklerini söyledi.

“Meclis’te pişenden inşallah bize de düşen” diyen Serdaroğlu, “Onların yediklerinden belki hademelere de düşer çünkü devlet bu insanların maaşlarını 50 gündür ödemiyor, eve ekmek götüremiyorlar” ifadelerini kullandı.

Gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gerekse Milli Eğitim Bakanı ile birtakım görüşmeler yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade eden Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı, ‘Muhatabınız ben değilim’ diyor, Eğitim Bakanı, ‘Ben sorumlu değilim, bu hükümet politikasıdır’ diyor. Eğer Çalışma Bakanı ve Eğitim Bakanı olarak yapacağınız bir şey yoksa biz de Meclis önüne gidiyoruz. Meclis’teki tüm 50 vekilinin bu konuya eğilmelerini istiyoruz. Çalışma ve Eğitim Bakanlarını Meclis’te onayladıkları iş yasalarına uymaya davet edeceğiz. ‘Sendikalı olduğun zaman ödenemiyorsunuz’ diye bir yasa varsa bize bu yasayı çıkarıp göstersinler ki biz de uğraşmayalım” dedi.


-Kamu-İş’ten Meclis’teki 50 milletvekiline çağrı

Serdaroğlu, Meclis önündeki çadır eyleminde de basına açıklamalarda bulunarak, “Hükümet tarafından çalıştırılan hademelerin, sendikalı olmalarından dolayı işlerinden edilmeye çalışıldıklarını ve 50 gündür maaşlarının ödenmediğini” belirterek, Meclis önünde çadır eylemi başlattıklarını söyledi.

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