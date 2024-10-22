Meclis Oturumu Pazartesi Gününe Ertelendi: UBP ve CTP Anlaşma Sağladı

Ülkenin siyasetçilerinden biri, dün ve bugün Adıyaman’da bulunması nedeniyle meclis oturumunun Pazartesi gününe ertelendiği öğrenildi.

Oturumun neden Çarşamba ya da Perşembe günleri yapılmadığı merak konusu olurken, bu durumu araştıran kaynaklar ilginç bir detay ortaya çıkardı.

UBP (Ulusal Birlik Partisi) ve CTP (Cumhuriyetçi Türk Partisi) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, konunun hukuki boyutlarını daha iyi inceleyebilmek için hafta sonuna kadar zaman kazanmak amacıyla oturumun Pazartesi'ye ertelenmesine karar verildiği öğrenildi. Bu süreçte, her iki partinin de hukuki danışmanlarıyla birlikte kapsamlı bir araştırma yürüteceği belirtildi.

Kararın, siyasi arenada nasıl yankı bulacağı ve bu incelemenin hangi konuları kapsayacağı merakla bekleniyor.