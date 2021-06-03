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Meclis oy birliği ile 7 Haziran'da çalışmayacak!

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Meclis oy birliği ile 7 Haziran'da çalımayacak!
Meclis oy birliği ile 7 Haziran'da çalışmayacak!

Meclis oy birliği ile 7 Haziran'da çalışmayacak!

Cumhuriyet Meclisi bugün gruplar arası mutabakatla 7 Haziran Pazartesi günü Genel Kurulu toplamama kararı aldı.

Meclis Genel Kurulu'nda konu oy birliği ile onaylandı.

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