Meclis oy birliği ile 7 Haziran'da çalışmayacak!
Cumhuriyet Meclisi bugün gruplar arası mutabakatla 7 Haziran Pazartesi günü Genel Kurulu toplamama kararı aldı.
Meclis Genel Kurulu'nda konu oy birliği ile onaylandı.
Meclis oy birliği ile 7 Haziran'da çalışmayacak!
Cumhuriyet Meclisi bugün gruplar arası mutabakatla 7 Haziran Pazartesi günü Genel Kurulu toplamama kararı aldı.
Meclis Genel Kurulu'nda konu oy birliği ile onaylandı.
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