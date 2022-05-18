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Meclis, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu öğrencilerini ağırladı

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Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu’ndan öğrenciler ve öğretmenleri Meclis’i ziyaret etti.
Meclis, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu öğrencilerini ağırladı

Ziyarette Meclis’in işleyişi hakkında öğrencilere bilgiler verildi.

Çocuklar ile bir araya gelen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, onlara hitap ederek “Sizlere daha iyi ortamlar hazırlamak için Cumhuriyet Meclisi olarak çalışacağız” dedi.

Öğrencilerin içerisinde yarın Meclis’te görev yapacak Milletvekilleri de olacağını da ifade eden Töre, öğrencilerden yüksek ideallere sahip olmalarını istedi.

Öğrencilerden çok çalışmalarını dileyen Başkan Töre, ailelerine, öğretmenlerine ve yaşadığı topluma karşı her zaman saygılı olmaları gerektiğini kaydetti.

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