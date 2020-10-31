Meclis Pazartesi Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi pazartesi günü toplanacak.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul, saat 10.00’da başlayacak.
Genel kurulda başkanlığın sunuşlarının ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.
Cumhuriyet Meclisi pazartesi günü toplanacak.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul, saat 10.00’da başlayacak.
Genel kurulda başkanlığın sunuşlarının ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.
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