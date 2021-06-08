Meclis Plan Komitesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını Oy Birliği İle Onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite gündeminde bulunan “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’’nı görüştü.

Komite ilk olarak gündeminde bulunan “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşerek oy birliği ile onayladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği kaydedildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Para Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Burak Şöföroğlu, Pembe Arifoğlu ve Mustafa İpçioğlu; Merkez Bankası’ndan Tarık Tunçkol, Türker Deler ve Latife Uçaner; Maliye Bakanlığı’ndan Kemal Ünar; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Hürol Mear; Başsavcılık’tan Gözdem Çeliker ve Polis Genel Müdürlüğü’nden Evren Er katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk ve Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yanı sıra CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay katıldı.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi şöyle:

“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”