Meclis Takımı, Londra Türk Masterleri İle 15 Kasım Anısına Karşılaştı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, KKTC’nin 38.kuruluşu yıldönümü anısına Londra Türk Masterleri Derneği Takımı ile futbol karşılaşması yaptı.

Maç öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşmayı Londra Türk Masterleri Derneği Takımı 3-1 kazandı. Meclis Takımında Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Teberrüken Uluçay ve Mesut Genç de yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Paşaköy Stadyumu’nda yapılan maç öncesi konuşan Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı kaptanı Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Londra Türk Masterlerini bu yıl da KKTC’de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Konuk takımın Londra’da gençlerin gelişimine her zaman katkı koyduğunu gördüklerini ifade eden Büyükoğlu, maçın kaybedeni olmadığını, 15 Kasım’ın anlamını ve önemini bilerek, her yıl bu tip etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Londra Türk Masterleri Derneği Başkanı Ümit Çıkıcıoğlu da konuşmasında, Kıbrıslı Türk gençlerin spor anlamında dünya çapında temsiliyetlerini arzuladıklarını belirterek, bunun için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü de konuşmasında, bölgede böyle anlamlı bir maçın gerçekleşmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki takım oyuncularına teşekkür etti.