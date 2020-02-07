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Meclis Takımı Ve Girneli Eski Futbolcular Maç Yaptı

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Uluçay’dan Türkiye takımları ile FİFA üyesi ülkelerin takımlarına çağrı: “Kktc’de kamp yapın” “meclis olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız”
Meclis Takımı Ve Girneli Eski Futbolcular Maç Yaptı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Acapulco Otel’in kulüplerin kamp yapabilmesi için hizmete koyduğu futbol tesislerini ziyaret etti, Girneli eski futbolcularla maç yaptı. Maç, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, maç öncesi konuşmalar yapıldı, Kıbrıs dışından kamp yapmak isteyen takımlara da çağrıda bulunuldu.

ULUÇAY: “SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis takımı olarak ülkedeki master takımlarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) takımı ile maç yaptıklarını belirterek, bu etkinliğinse ayrı bir değeri olduğunu belirtti.

Ülkenin yıllardır spor ambargosuyla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Uluçay, özellikle futbol anlamında Kıbrıslı Türklerin sesini duyurmak için mücadele verildiğini ifade etti.

Otelin hizmete koyduğu tesisin yıllardır hep konuşulan, tartışılan ve turizm politikalarında yer alan hedeflerden olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Uluçay, ilk kez bir işletmenin dinlenme ve kamp tesisi olarak faaliyete başladığını belirtti.

Türkiye takımları başta olmak üzere FİFA üyesi ülkelerin takımlarına KKTC’de kamp yapması için çağrı yapmak istediklerini ve bu konuda Meclis olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını ifade eden Uluçay, bu gibi tesislerin turizm potansiyeli olarak bambaşka bir alan yarattığını söyledi.

Antalya’da devre aralarında takımların kamp yaptığı anımsatan Uluçay, son derece elverişli iklim özelliklerine sahip KKTC’nin bu açıdan takımlar için yepyeni bir merkez olabileceğini söyledi.

Uluçay, konuşmasında yatırımı öngören işletmeyi kutladı ve ülkede bu tip tesislerin sayısının artmasını temenni etti.

BÜYÜKOĞLU: “TESİSİN BİLİNİR OLMASINI İSTİYORUZ”

Cumhuriyet Meclisi Futbol takımı kaptanı Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu da amacın sadece futbol karşılaşması olmadığını dile getirdi, “KKTC’ye kazandırılan böylesine güzel bir tesisin bilinir olmasını istiyoruz” dedi.

ÇAĞINER: “EKONOMİK DEĞERDEN ÇOK MİSYONU GÖZ ÖNÜNDE TUTTUK”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı ve Acapulco Otel Direktörü Dimağ Çağıner, böyle bir yatırıma sahip çıkıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu gibi yatırımların ülkeyi turizm ve uluslararası politika anlamında bir adım öne taşımak için enstrüman olduğunu dile getiren Çağıner, yatırıma başlarken ekonomik değerden çok tesisin üsleneceği misyonu göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Uluslararası arenadan birçok olumlu görüş aldıklarını belirten Çağıner, Kıbrıs’a bir değer kattıklarını düşündüklerini söyledi.

Tesisin uluslararası standartlarda olduğuna dikkat çeken Çağıner, “Bu tesis Kıbrıs Türkü’nün çalıştığı ve istediği zaman uluslararası yatırımlar yapabildiğinin göstergesidir” dedi.

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