Meclis tatile çıkıyor, bugün son kez toplanacaklar

Meclis Genel Kurulu, bugün son toplantısını gerçekleştirecek ve tatile girecek.
Genel Kurul, 5. Yasama Yılı’nın başlayacağı 1 Ekim 2021 gününe kadar sürecek tatil döneminde, çağrı yapılması halinde olağanüstü birleşimler yapabilecek.
Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısının özel gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
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