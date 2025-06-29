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Meclis tatile giriyor, son toplantı Pazartesi

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Gündemde hastane protokolü ve 10 yasa tasarısı var
Meclis tatile giriyor, son toplantı Pazartesi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak. Yasama ve denetim görevinin birleştirildiği yarınki oturumun ardından Meclis, tatile girecek.

Meclis İç Tüzüğü'ne göre, Cumhuriyet Meclisi, Temmuz ayının ilk günü başlayan tatilin ardından Ekim ayının ilk iş günü açılır.

Genel Kurul'un yarınki gündeminde "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında KKTC’de yapılacak Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü İçerisinde Bulunan Sağlık Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokolün (Onay) Yasa Tasarısı" bulunuyor.

Kurulda ayrıca Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite'nin raporu da ele alınacak.

GÜNDEMDE 10 YASA TASARISI VE ÖNERİSİ VAR

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, bu öneri ve tasarılar da görüşülecek:

"Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı", "Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"; "İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi", "Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu (Değişiklik) Yasa Önerisi", "Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol (Değişiklik) Yasa Tasarısı".

Güncel konuşmalar ve sorular da yarınki gündemde yer alacak.

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