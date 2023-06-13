Meclis tatili tartışması... Özersay: “Seçim çalışması için kendi kendilerine tatil verdiler”

“TAM BİR CİDDİYETSİZLİK”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Meclis’te alınan bir kararla Meclis’in kendi kendine 12 gün tatil vermesini eleştirerek “bir milletvekili için seçim çalışması yapacaklar, seçime hazırlanacaklar diye kendi kendilerine tatil verdiler. Üstelik de Meclis’te hükümet ile muhalefet, bütün siyasi partiler birlikte ele ele verip bu kararı oybirliği ile aldılar. Bu tatilleri bittiği zaman hemen ertesinde Bayram tatili başlayacak ve o da biter bitmez zaten Meclis yaz tatiline girecek ve artık Ekim ayında açılacak. Bir sandalye için seçim yapmaya oybirliği ile karar verenler şimdi de bu seçimi gerekçe göstererek Meclis’in genel kurul çalışmalarına ara veriyorlar. Bunun adı ciddiyetsizliktir” ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu’nun oybirliği ile aldığı kararla Genel Kurul çalışmalarına 25 Haziran’da yapılacak bir milletvekilliği sandalyesi için ara seçimi dikkate alarak 12 gün ara vermesi üzerine Halkın Partisi lideri Kudret Özersay bir açıklama yaparak alınan karara tepki gösterdi. Özersay yeni seçilecek milletvekilinin sadece yemin edebileceğini ve artık bir daha Meclis kürsüsüne muhtemelen Ekim ayında çıkacağını vurgulayarak bu duruma tepki gösterdi.

Özersay açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Seçim çalışmalarını daha kolay yapabilsinler diye Meclis’teki siyasi partiler seçime kadar 12 gün tatil kararı almış meclis genel kurulu için. Tümünün OYBİRLİĞİ ile alınmış karar. E seçim çalışmaları için gerekli elbet!!! Sonra zaten Bayram tatili, o bitince de zaten Ekime kadar da yaz tatili…

Yeni seçilecek milletvekili ancak da bir yemin eder, sonra Ekim’de kürsüde görürsünüz, ülkenin sorunları da böylece çözülmüş olur…”