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Meclis toplanabilecek mi? Nisap bulunacak mı?

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Meclis Genel Kurulu bugün denetleme gündemiyle toplanmayı deneyecek
Meclis toplanabilecek mi? Nisap bulunacak mı?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun nisabın sağlanması durumunda bugün denetleme gündemiyle toplanması bekleniyor. Toplantıda milletvekillerinin güncel konuşmalarına ve sorularına yer verilecek.

Törensel toplantıyla yeni yasama yılının açılışını 1 Ekim’de yapan Meclis Genel Kurulu, pazartesi günü nisap sorunu nedeniyle yapması gereken ilk toplantıyı gerçekleştiremedi.

Meclisi açma yetkisi Candan'a verildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun, yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekâlet ettiğinden, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, Cumhurbaşkanı dönünceye kadar Meclis Başkan Vekili görevini yürütüyordu.

Zaroğlu ve Denktaş nisaba destek vermedi

Daha önce hükümete nisap sağlanması konusunda destek veren eski YDP milletvekili Bertan Zaroğlu ve DP milletvekili Serdar Denktaş meclise gitmedi. Muhalefet ise hükümetin nisabı sağlaması gerektiğini belirterek nisap sağlanmasına yardımcı olmadı.

Candan meclisi açamadı

Genel Kurul toplantısına başkanlık etme yetkisi bulunan Meclis Başkan Vekili Armağan Candan, CTP Parti Meclis Grubu’nda alınan karar doğrultusunda CTP milletvekilleriyle birlikte Meclis’e girmedi, en yaşlı üyeye toplantıyı açma talimatı verdi ancak meclis yine açılamadı.

Kapanamayan meclis açılamadı

Meclisin açılması için adım atılmayınca geçtiğimiz dönem son oturumda kapanamayan meclis genel kurulu bu kez ilk oturumda da açılamadı.

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