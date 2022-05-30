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Meclis toplanacak...

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak.
Meclis toplanacak...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak birleşiminin gündeminde, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu var.

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