  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Meclis toplanacak

» »
Meclis toplanacak
Meclis toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak. Genel Kurulun gündeminde komitelerden gelen 7 yasa tasarısının yanısıra, görüşmesi son toplantıda tamamlanan Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi var. Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak birleşiminde, Gençlik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasa Tasarısı, Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kozmetik Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülecek.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı da gündem bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS'ten Eylem Çağrısı16 Ekim 2022 Pazar 12:51
  • Çeler, Zeytinlik İnisiyatifi’ni ziyaret etti16 Ekim 2022 Pazar 12:34
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak16 Ekim 2022 Pazar 12:25
  • Candan’dan PES Kongresi’nde federasyon vurgusu16 Ekim 2022 Pazar 12:18
  • Ülke genelinde trafik denetimleri… 32 araç trafikten men edildi16 Ekim 2022 Pazar 10:37
  • Günlük burç yorumları16 Ekim 2022 Pazar 09:42
  • Verim düşük, zeytinyağı fiyatları arttı16 Ekim 2022 Pazar 09:40
  • KTOEÖS: Eğitim Bakanı Öğretmen Düşmanlığı Yapmaya Devam Ediyor!16 Ekim 2022 Pazar 09:32
  • Hırsızlık için eve girdi, ev sahibi tarafından yakalandı!16 Ekim 2022 Pazar 09:31
  • Lefkoşa’da kavga16 Ekim 2022 Pazar 09:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti