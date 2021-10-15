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Meclis toplanamadı

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Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da nisap sağlanamadı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, toplantı yeter sayısı olmaması gerekçesiyle birleşime 10 dakika ara verildiğini açıkladı.
Meclis toplanamadı

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da nisap sağlanamadı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, toplantı yeter sayısı olmaması gerekçesiyle birleşime 10 dakika ara verildiğini açıkladı.

Meclis bugün ‘denetim’ göreviyle toplanmayı denedi, nisap sağlanmaması halinde toplantı aynı gündem maddesiyle gelecek hafta Perşembe gününe ertelenecek.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün yapılması planlanan Danışma Kurulu toplantısının Salı gününe ertelendiğini belirterek Meclis’e aynı gün olağanüstü toplantı çağrısı yapmasının da gündemde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ile dün görüşen Başbakan Ersan Saner, Meclise Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi için yazı yazdı.

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