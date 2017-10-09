Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarının ardından, komitelerden gelen tasarı ve öneriler ele alındı.

ŞAHALİ

Personel Dairesi’nin oluşturulmasına ilişkin ivedilik alınması konusunda görüşlerini dile getiren CTP Milletvekili Erkut Şahali, yurttaşların gerekli koşullarda ve hızda hizmet alabilmesinin önemine işaret etti.

Güncelleşmiş bir Kamu Görevlileri Yasası’yla bu girişimin yapılması gerektiğini belirten Şahali, Kamu Görevlileri Yasası’nın mevcut şekliyle Personel Dairesi’nin gerekli değeri görmediğini kaydetti.

Bu dairenin kamunun etkin hizmet sunmasına değerli katkıları olacağına işaret eden Şahali, bu ivedilik talebine olumlu oy vereceklerini kaydetti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, dairede müsteşarlık seviyesinde bir Genel Müdürlüğün oluşturulmasının gerekliliğine işaret ederek, bunun temsiliyet yetkisi için gerekli olduğunu kaydetti.

Başbakan Özgürgün, şu anda Daire Müdürü’nün müsteşarın altında olacak şekilde düzenlendiğini anlatarak, bunun yarattığı sorunlara işaret etti.

Ardından tezkere oy birliğiyle onaylandı.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Merkezi İhale Komisyonu Yasası’na ilişkin tezkere konusunda söz alarak, bu konuda uzun bir çalışma yapılarak ortaya bir sonuç çıktığını anımsattı.

İhale Yasası kapsamında yaşanan sorunlara değinen Soyer, tıkanan her konuyla ilgili önlerine Merkezi ihale Yasası’nın getirildiğini ve yasanın değiştirilmesinin gündeme geldiğini kaydetti.

Doktorlarla ilgili durum ve bunun gibi bir çok konunun ihale yasasına bağlandığını söyleyen Soyer, temel oluşan unsurlar konusunda bir çok konunun bu yasa dışında düşünülemeyeceğini belitti.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Pratikte zorluk çıkaran noktalar olduğunu ifade ederek, bu konuda da kurumlardan günlük pratikte yaşanan sorunları kendilerine göndermelerini istediklerini söyledi.

Denktaş, tüm kurumların ihale düzeninin dışına çıkmaya çalıştığını ve komitenin iyice konuyu görüşmesi gerektiğini belirtti.

Kendilerine gelen tüm konuları meclise ilettiklerini ifade eden Denktaş, “Sistemi bozmadan günlük hayatı düzenleyecek şeyler yapmamız gerekir” dedi.

ŞAHALİ

Hasta Hakları Yasası’na ilişkin teskere konusunda söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hasta haklarının korunması bakımından muhatapların netlik kazanması gerektiğini, ilk bakışta yasanın hasta haklarını güvence altına alan bir düzenlemeyi içermediğini söyledi.

Komite aşamasında ideale yakın bir düzenleme yapılmasını umduğunu söyleyen Şahali, bu noktada dünyada ileriye gitmiş ülkelerden örnekler alınması gerektiğini belirtti.

Şahali, bunlara rağmen tezkereye olumlu oy vereceklerini kaydetti.

DİNÇYÜREK

Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek de, böyle bir konun meclise gelmesini olumlu karşıladığını belirterek, bu yasa yürürlüğe gireceğinde hekim haklarının görüşülmemiş olmasının bir eksiklik olduğunu belirterek, aslında her ikisinin birlikte konuşulması gerektiğini belirtti.

Yasanın uygulama esnasında sorunlara yol açacağını düşündüğünü dile getiren Dinçyürek, pratikte yaşanabilecek sorunlara örnekler verdi.

BEROVA

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’un sunduğu Yüksek Öğrenimle İlgili Yasa Önerisi konusunda söz alan Milli Eğitim Bakan Özdemir Berova, YÖDAK’ın önemine işaret ederek, yüksek öğrenimde kalitenin korunması ve denetlenebilir olmasının önemine işaret etti.

Yeni yüksek öğretim yasasında, yeni üniversite açma izinlerinin meclis onayına bırakıldığını belirten Berova, meclis iradesinde olan bir isteminin 10 yıl ertelenmesinin önerilmesinin Meclisin kendi iradesini kabul etmeme anlamına gelebileceğini belirtti.

İhtiyaç fazlası olan bölümlerde okuyan öğrencilerin ne olacağına ilişkin çalışma yapılacağını belirten Berova, eğitimde kalitenin yükseltilmesi adına önemli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Berova, eğitimde kaliteyi artıracağını belirttiği Kayıt Kabul Tüzüğü’nün birkaç hafta içerisinde Bakanlar Kurulu gündemine geleceğini açıklayarak, dünya standartları çerçevesinde yapılacak düzenlemeyle birlikte özellikle 3’üncü dünya ülkelerinden gelecek öğrencilerde kalitenin artırılacağını söyledi.

Berova, Taçoy’un hazırladığı yasa önerisinin bu bağlamda yanlış olacağını ve olumsuz oy vereceklerini kaydetti.

TAÇOY

Öneri sahibi Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy da tasarı konusunda bilgi vererek, üniversitelerin ülkede lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Ülkede yeni bir üniversite açılması konusunun iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Taçoy, denetimlerin yapılabilirliğinin de iyi düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy’un konuşması ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, önerinin daha iyi incelenebilmesi için bir sonraki toplantıda komitelerde ele alınıp alınmayacağının oylanmasını önerdi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli konu üzerine söz alarak, üniversitelerin ülke ekonomisine sağladığı katkılara işaret ederek, bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Bakan Berova’nın konu hakkındaki çekincelerini anlamadığını söyleyen Angolemli, konunun komisyona giderek enine boyuna tartışılması gerektiğini kaydetti.

Önerinin çok mantıklı olduğunu belirten Angolemli, konunun komitede tartışılmasının ne gibi bir sakıncası olabileceğini sordu.

Üniversite öğrencilerinin güvenlik sorunun her gün basında yer aldığına dikkat çeken Angolemli gençlerin sorunlarını kendilerinin halletmeye başladıklarını söyledi.

Ülke altyapısının bu kadar öğrenciyi kaldıramayacağını anlatan Angolemli, polisin sayısının artırılması gerektiğini, bu kadar öğrenci olan ülkede yeterli polis olmamasının sıkıntılarının yaşandığını anlattı.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, Taçoy’un önerisinin olumlu ancak eksik olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara değinen Derya, sürekli üniversite açma izni verildiğini savunarak, durumu eleştirdi.

Önerinin komitede görüşülmesi konusuna olumlu baktıklarını söyleyen Derya, öneri gönderileli 15 gün olduğunu, bu konuda bilgim yok demenin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Konuşmalar ardından Denktaş’ın, konun bir sonraki toplantıda oylanması önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.