  • BIST 1.223
  • Altın 510,113
  • Dolar 8,0882
  • Euro 9,6117
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1134 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Meclis Toplandı

» »
Meclis Toplandı
Meclis Toplandı

Meclis Toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Saat 11.30’da başlaması beklenen genel kurulda, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı'nın  sunduğu  Pandemi Süreci İçerisinde Hükümet Tarafından Yapılan Uygulamaların, Alınan Kararların ve Hizmetlere Yönelik Harcamaların Yasal Boyutunun Ortaya Çıkarılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin ön görüşmesi gerçekleştirilecek.

Yazılı  ve sözlü soruların da ele alınacağı genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde, Acil Toplantı Kararı!09 Kasım 2020 Pazartesi 11:41
  • CİB Genel Kurulunda Yeni Yönetim Belirlendi09 Kasım 2020 Pazartesi 11:22
  • HP, UBP İle Görüşme Kararı Aldı09 Kasım 2020 Pazartesi 11:17
  • Denktaş'da Yürüyüşe Katılacak09 Kasım 2020 Pazartesi 11:03
  • Korkmazhan, Halka 10 Kasım Yürüyüşüne Katılma Çağrısında Bulundu09 Kasım 2020 Pazartesi 10:53
  • GKK Envanterinden Çıkarılan Malzemeler Açık Arttırma İle Satılacak!09 Kasım 2020 Pazartesi 10:44
  • Mustafa Akıncı Ameliyat Oldu09 Kasım 2020 Pazartesi 09:55
  • Sınavsız Münhalsiz 85 İstihdam, İşte Tam Liste09 Kasım 2020 Pazartesi 09:49
  • Halkın Partisi'nde Deprem! Kansoy İstifa Etti09 Kasım 2020 Pazartesi 09:32
  • Meclisin Gündeminde ‘Pandemi Döneminde Yapılan Harcamalar’ Bulunuyor09 Kasım 2020 Pazartesi 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti