Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Armağan Candan başkanlığında toplandı.
Onaya sunuşlarla başlayan toplantıda “KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi”nin görev süresinin 3 ay uzatılmasına ilişkin tezkere okunup, oy birliğiyle kabul edildi. Genel kurul daha sonra güncel konuşmalarla devam etti. 14 milletvekilinin konuşma talep ettiği toplantıda ilk sözü CTP Milletvekili Asım Akansoy aldı.
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