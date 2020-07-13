Meclis toplandı: Askerlik (değişiklik) Yasa Tasarısı için ivedilik kararı alındı

Meclis Genel Kurulu toplandı… Gündemde YYK bütçesi bulunuyor... Toplantının başlangıcında “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.00 sıralarında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Meclis Genel Kurulu’nun üçüncü olağanüstü birleşimini gerçekleştirdiği bugünkü gündeminde, “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.
ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI İÇİN İVEDİLİK KARARI ALINDI
Toplantıda İlk olarak “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
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