  • BIST 3.590,80
  • Altın 1004.65
  • Dolar 18.5733
  • Euro 18.0092
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

Meclis toplandı...(CANLI)

» »
Meclis toplandı...(CANLI)
Meclis toplandı...(CANLI)

Meclis toplandı...(CANLI)

Toplantının gündeminde dört yasa tasarısı veya önerisi yer alıyor. 

Türk Ajansı Kıbrıs’ın 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek. “Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” bölümünde ise “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alınacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı 1 gün süre istedi, Sendikalar geri adım attı, eylemler askıda...10 Ekim 2022 Pazartesi 09:12
  • Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintileri Yapılacak10 Ekim 2022 Pazartesi 08:47
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bugün Toplanacak10 Ekim 2022 Pazartesi 08:40
  • Detay'ın Bugünkü Manşeti.... 10 Ekim 2022 Pazartesi10 Ekim 2022 Pazartesi 08:29
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar... 10 Ekim 2022 Pazartesi10 Ekim 2022 Pazartesi 08:23
  • Dikkat elektrik kesintisi09 Ekim 2022 Pazar 21:23
  • Hüseyin Naimoğlu bulundu09 Ekim 2022 Pazar 21:15
  • Hüseyin Naimoğlu aranıyor...09 Ekim 2022 Pazar 20:34
  • Tatar: Her Daim Türkiye Cumhuriyeti İle Birlikte Hareket Etmenin Mutluluğu İçerisindeyiz09 Ekim 2022 Pazar 20:31
  • Yangınla İlgili Polis Açıklama Yaptı09 Ekim 2022 Pazar 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti