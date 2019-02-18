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Meclis toplandı- Canlı Yayın

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Meclis toplandı- Canlı Yayın
Meclis toplandı- Canlı Yayın

Meclis toplandı- Canlı Yayın

arımsal Araştırma Enstitüsü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı ile Tarım Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı var.

Meclis Genel Kurulu’nda ayrıca Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de olacak.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Cumhurbaşkanı’nın Hürol Mear’ı Kişisel Verilerin Korunması Kurulu Başkanı Olarak Atama İşlemine İlişkin Raporu ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu da gündemde yer alıyor

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