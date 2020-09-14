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Meclis Toplandı (CANLI YAYIN)

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Meclis Toplandı (CANLI YAYIN)
Meclis Toplandı (CANLI YAYIN)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da olağanüstü toplanıyor.

Genel kurul, pandemi nedeniyle hazırlanan  “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”ni ele alacak.

Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıkların kontrolü için tedbir alma ve tüzük yapma yetkisini düzenleyen yasa önerisi ayrıca hazırlanacak tüzük kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak yaptırımları da içeriyor.

 

Meclis Tv Canlı

 

BRT Haber paylaştı: 14 Eylül 2020 Pazartesi
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