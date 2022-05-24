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Meclis toplandı.. HP'nin 3 vekili oturuma katılmadı...

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Meclis toplandı.. HP'nin 3 vekili oturuma katılmadı...
Meclis toplandı.. HP'nin 3 vekili oturuma katılmadı...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 12.00 sıralarında toplandı.
Zorlu Töre başkanlığında toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak 2022 TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması bilgiye sunuldu.
Ardından Güncel konuşmalara geçildi ve ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı.

 

KATILMADILAR

19 Mayıs’ta sine-i millet kararı aldığını açıklayan Halkın Partisi bugün toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na  katılım sağlamadı.

Halkın Partisi Parti Meclisi, hükümet oluşumunu gerekçe göstererek meclisten çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

 

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