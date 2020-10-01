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Meclis toplandı ve 20 Ekim'e kadar yeniden tatile çıktı!

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Meclis toplandı ve 20 Ekim'e kadar yeniden tatile çıktı!
Meclis toplandı ve 20 Ekim'e kadar yeniden tatile çıktı!

Meclis toplandı ve 20 Ekim'e kadar yeniden tatile çıktı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9. Dönem 4. Yasama Yılına bugün törensel toplantı ile başladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.50’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Toplantıyı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, eski parlamenterler ve aralarında bazı kurum müdürlerinin de bulunduğu konuklar izledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, tüm siyasi birliğinin ortak kararı ve OYBİRLİĞİ ile Genel Kurul çalışmalarına 20 Ekim’e kadar ara verdi.

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