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Meclis toplanıyor

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Meclis Genel Kurulu saat 10:00'da toplanıyor..
Meclis toplanıyor

Genel Kurul’un gündeminde yerel yönetimler mevzuatına  ilişkin düzenlemeleri hazırlamak ve görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komite ve Şehir Plancıları Odası’nın konuyla ilgili yapacağı sunum bulunuyor..

 

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