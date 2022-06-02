Meclis toplanıyor

Genel Kurul’un gündeminde yerel yönetimler mevzuatına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak ve görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komite ve Şehir Plancıları Odası’nın konuyla ilgili yapacağı sunum bulunuyor..
Genel Kurul’un gündeminde yerel yönetimler mevzuatına ilişkin düzenlemeleri hazırlamak ve görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komite ve Şehir Plancıları Odası’nın konuyla ilgili yapacağı sunum bulunuyor..
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