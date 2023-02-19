Meclis toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor.

Saat 10.00’da başlaması beklenen toplantının gündeminde, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri Sağlık Alanında İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da gündemde yer alıyor.

Toplantıda, Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin öneriye ilişkin raporu görüşülecek.

Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na ait Lapta hudutları dahilinde XI/14E1, parsel No.296, 276 ve 523.9 tapu referanslı takriben 20 dönüm 1 evlek alanındaki emlakın M.Ş.18840 numaralı Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 yıllığına kiralanabilmesi için vakfın mütevellisi Gönül Kazmacı’ya yetki verilmesine ilişkin karar tasarısı ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu da toplantıda ele anılacak.

Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun da görüşüleceği toplantıda, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

Son toplantısını 31 Ocak’ta yapan Meclis Genel Kurulu’nun, 6 Şubat Pazartesi, 7 Şubat Salı, 13 Şubat Pazartesi ve 14 Şubat Salı günkü birleşimleri Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle gruplar arası mutabakatla ertelenmişti.