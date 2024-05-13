  • BIST 10218.58
  • Altın 2440.459
  • Dolar 32.1914
  • Euro 34.6477
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Meclis toplanıyor

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün Birleştirilmiş 2021 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasa Tasarısı konuşulacak.
Meclis toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yasama ve denetim göreviyle toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak Genel Kurul’un gündeminde, Birleştirilmiş 2021 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Y.T.No:60/1/2022-Y.T.No:186/3/2024 - S.R.No:31/3/2024) ve Sayıştay Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı (Y.T.No:199/3/2024) üçüncü görüşmesinin de ele alınacağı toplantıda, milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorularına da yer verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 29 Nisan'dan bu yana ulaşılamıyor, ailesi polise başvurdu!12 Mayıs 2024 Pazar 09:59
  • 529 araç sürücüsü laport edildi!12 Mayıs 2024 Pazar 09:40
  • 2 şahıs Kumaylı'dan tekne ile denize açıldı, henüz geri dönmediler!12 Mayıs 2024 Pazar 09:36
  • Lefkoşa'da 56 yaşında vefat12 Mayıs 2024 Pazar 09:34
  • Serdarlı, Güzelyurt, Lefke ve İskele’de yangın11 Mayıs 2024 Cumartesi 12:41
  • Alkollü müşteri güvenlik görevlilerini bıçakladı, 1'i ağır yaralı!11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:52
  • Uyuşturucu zanlısı Abdu Ilıkan yargılanmayı cezaevinde bekleyecek!11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Akıncı’nın esas tepki göstermesi gereken Rumlardır11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:31
  • Cengizköy'de Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazasında Tutuklama11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:29
  • Özkızan: Tatar, kktc’yi Tanıtmaya Yönelik Ortaya Bir Yol Haritası Bile Koymadı!11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti