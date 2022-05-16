  • BIST 2.419,23
  • Altın 899.604
  • Dolar 15.4911
  • Euro 16.1298
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Meclis toplanıyor.. Meclis'ten çekilmeyeceğini açıklayan muhalefet oturuma katılmıyor...

» »
Meclis'ten çekilmeyeceğini açıklayan muhalefet oturuma katılmıyor...
Meclis toplanıyor.. Meclis'ten çekilmeyeceğini açıklayan muhalefet oturuma katılmıyor...

Cumhuriyet Meclisi, “hükümet programı üzerindeki görüşmeleri” bugün yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerin bitmesinin ardından bir tam gün geçtikten sonra sonra güven oylaması yapılacak.

Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kabinesi geçtiğimiz Perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmış, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş, Cuma günü de hükümet programı Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Ünal Üstel tarafından okunmuştu.BRT

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Girne'de elektrik kesintisi15 Mayıs 2022 Pazar 18:22
  • Tatar, Serdarlı Sestaları 8. Bahar Şenliği’nin açılışını yaptı15 Mayıs 2022 Pazar 18:21
  • Töre, Akıncılar’da düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı” etkinliğine katıldı15 Mayıs 2022 Pazar 18:21
  • "Toplam 14.604 test yapıldı, 45 pozitif vakaya rastlanmıştır." 15 Mayıs 2022 Pazar 18:19
  • LAÜ’de Bilimsel Araştırmalarda Planlama ve Tasarım Sempozyumu  düzenlenecek15 Mayıs 2022 Pazar 17:38
  • Özel Temsilci Ergün Olgun’dan Mavroyiannis’e veda yemeği15 Mayıs 2022 Pazar 14:14
  • İşte ülkenin içine düştüğü durumu gösteren o fotoğraf...15 Mayıs 2022 Pazar 13:15
  • KTÖS, öğretmen sendikası “NASUWT”un Birmingham’da yapılan yıllık konferansına katıldı.15 Mayıs 2022 Pazar 13:14
  • Töre, Serdarlı’da düzenlenen “Serdarlı Sestaları 8.Bahar Şenliği” ne katıldı15 Mayıs 2022 Pazar 13:13
  • Prof. Dr. Şebnem Hoşkara 58. ISOCARP Dünya Planlama Kongresi ekibine seçildi15 Mayıs 2022 Pazar 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti