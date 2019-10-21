Meclis toplanıyor.. YÖDAK yine gündemde...

Meclis Genel Kurulu'nun bugün saat 10.00 sıralarında toplanması bekleniyor...Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.
Genel Kurul gündeminde bazı raporlar ile Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı bulunuyor.
Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen gündeminde, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 6 Ombudsman raporuna ilişkin raporları; Kalkınma Bankası Değişiklik Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu bulunuyor.
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