Meclis toplantısı tamamlandı... Erhürman ve Arıklı yine gerildi!

Erhürman, usul ile ilgili söz aldığını ve “önemli bir konu” olarak nitelediği Meclis’te yapılan konuşmalara başka mecralardan değil, kürsüden cevap verilmesi gerektiğini kaydetti. Erhürman, dün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile yaşanan tartışmalara işaret ederek, “terbiyesiz” sözünün sebebini açıkladığı konuşması sırasında Arıklı ile yeniden tartıştı.

CTP milletvekillerinin de tartışmaya katılması sonrası güncel konuşmalar geri çekildi ve Meclis oturumu kapandı.

Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, dün ve bugün Genel Kurulda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı arasında yaşanan tartışmanın, toplumun bu dönemde görmek istediği tartışmalar olmadığını, Meclisin de okul olmadığını ve milletvekillerine sürekli nasıl konuşup davranacağı ile ilgili bilgi veremeyeceğini, Meclisin tüm yurttaşlara eşit hizmet verip, insanları ötekileştirmeye onay vermeyeceğini kaydetti. Özdenefe, bu yaşananlar sonrası tüm milletvekillerinin güncel konuşmalarını geri çektiğini söyledi ve oturumu kapattı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Meclis’te yaptığı konuşmada, havalimanı üzerinden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile yaşadığı tartışmaya değindi.

Arıklı’nın, Ercan’da yaşanan sorunlarla ilgili sorulara Meclis kürsüsünden cevap vermek yerine, yaşanan tehlikelerden ders çıkarmak yerine, siyaseten nemalanma telaşına düştüğünü ifade eden Erhürman, kendisinin konuşmasını yaparken tek beklentisinin, Bakanın, havalimanında yaşanan sorunlarla ilgili Meclisi bilgilendirmesi olduğunu ancak Arıklı’nın kendisini “şovmen” olarak niteleyip, salonu bağıra çağıra terk ettiğini kaydetti.

Kendisinin de bunun üzerine bu tavrı sergileyen Arıklı’ya “terbiyesiz” dediğini ve bu sözünün arkasında olduğunu belirten Erhürman, UBP Grubuna da “Bu terbiyesizleri burada tutan sizsiniz” dediğini anlattı.

Arıklı’nın o an kürsüye çıkıp cevap vermek yerine ayrım yapılarak, bölerek, parçalayarak, bölücülük yaparak, siyaset uğruna yayınlar yaptığını ifade eden Erhürman, yapılanların ülkeye kötülük olduğunu söyledi.

Erhürman, Erhan Arıklı’yı ayrımcılık ve bölücülük yapmakla suçlayarak, “şiddetle men ederim” dedi, Arıklı'yı “halkın barış içinde yaşamasını torpillemek ve alçalmakla” suçladı.

Arıklı, dün Meclis’te tatsız tartışmalar olduğunu, Erhürman’ın sürekli konuşmasını uzattığını, bunun üzerine o ifadeyi kullandığını, kendisine yönelik de “terbiyesiz ve terbiyesizler” dediğini kaydetti ve bunu şimdi kendisine misliyle iade ettiğini söyledi.

Erhürman da, yeniden kürsüye çıkarak, Arıklı’yı eleştirdi, iade edeceği bir şey olmadığını çünkü kendisine yapmadığı bir şeyi söylemediğini kaydetti. Derdinin birine laf atmak değil, kürsüden cevap almak olduğunu ifade eden Erhürman, kürsüdeki sözlerin direkt Arıklı’ya olduğunu kaydetti.

Bunun üzerine Arıklı, CTP milletvekilleri ile sözlü tartışmaya girdi, tartışma sırasında “Benim kapasitemi ölçecek biri burada yok” dedi.

Erhürman da, “Bu makamların ağırlığını kaldıramayacaksanız bu makamlara oturmayacaksınız, ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak, memleketi halkı bölüp parçalayacak kadar hırs zararlıdır” dedi.

Bir milletvekilinin diğer milletvekillerine “ulan” diyemeyeceğini, buna karşı da herkesin bu ifadelere “terbiyesiz” demesinin tuhaf bir şey olmadığını ifade eden Erhürman, Arıklı’ya halk adına “bu hallerinden vazgeçmesi, topluma zarar verdiğini fark etmesi, siyasi rant elde etmeye çalışmaması, sorumluluk bilinci taşıması” tavsiyesinde bulundu.

Erhürman, Meclis’te yapılan konuşmalara Meclis’te cevap verilmesi gerektiğini belirterek, Arıklı’nın zekasını kötüye kullandığını, bunun da topluma verilen zararı Meclis olarak gördüklerini, buna karşı mücadele etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Yerinden söz alan ve o sırada kendisinin yaptığı konuşmanın televizyonda sesinin kısıldığını söyleyen Arıklı’yı eleştirmeye devam eden Erhürman, Arıklı’nın mağduru oynamaya çalıştığını söyledi.

Fazilet Özdenefe de, Meclisi iki gündür kendisinin yönettiğini, bu çerçevede kendisine herhangi bir teknik aksaklıkla ilgili bilgi verilmediğini söyledi.