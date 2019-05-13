Meclis toplantısı tamamlandı, yarınki birleşim ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün kısa bir toplantı yaptı; Danışma Kurulu’nun gelecek birleşimine ilişki kararını onayladı. Buna göre, Genel Kurul’un yarınki birleşimi oy birliğiyle ertelendi.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı’nca gönderilen Başbakan Tufan Erhürman’ın Bakanlar Kurulu’nun istifasına ilişkin tezkere de milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Meclis Genel Kurulu, görüşülmesi geçen hafta tamamlanan İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yaparak tasarının bütününü oy çokluğuyla onaylandı.

Daha sonra Başbakanlık’ın Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’nün 91’inci maddesi uyarınca Genel Kurul’da ve komitelerde görüşülmeye devam edilecek yasa tasarı ve önerilerine ilişkin tezkere ele alındı.

Buna göre Kredi Kartı ve Debit Kartı ile Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’nın da görüşülmeye devam edilecek.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki bileşimini 20 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapacak.