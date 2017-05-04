Meclis Trafiği konuşuyor, ilk sözü Zeki Çeler aldı...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplandı.

Toplantı saat 10.45’te Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı başkanlığında toplandı.

Toplantının, Kıbrıs sorunu konulu olağanüstü toplantılar dışındaki herhangi bir konu için yapılan ve tatillerdeki olağanüstü toplantılar dışındaki ilk olağanüstü birleşim olduğu belirtiliyor.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in öncülüğünde CTP, UBP, DP, TDP ve bazı bağımsız milletvekillerinin birlikte sundukları önergeyle Meclis’te bugün trafik konuşuluyor.

Olağanüstü toplantı önergesine Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın da imza verdiği belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun kararı uyarınca, toplantıda her milletvekiline bir saat konuşma süresi tanınacak. Aynı milletvekili ikinci söz almak isterse bu kez yarım saat konuşma yapabilecek.

Toplantıda ilk olarak olağanüstü toplantı önergesi sunan milletvekillerinin genel gerekçesi okundu.

İlk sözü TDP Milletvekili Zeki Çeler aldı.

KKTC’de bu yıl bugüne dek 14 ölümlü trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Toplantıyı TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve Trakayad yetkilileri de izleyici locasından izliyor.