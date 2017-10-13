Meclis Trafik Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde Trafik Güvenliğiyle ilgili çalışmalarda bulunmak amacıyla oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün UBP Milletvekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Trafik Güvenliği ile İlgili Çalışmalarda Bulunmak Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugünkü toplantısında ilgili tarafları dinledi.

Komite toplantısına davetli olarak, Trafik Dairesi’ne bağlı Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Birimi ve Araç Kayıt Ruhsatlandırma Şubesi’nden yetkililer, Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Halil Yiğit katıldı.

Komite Başkanı Töre’nin yanı sıra toplantıda, TDP Milletvekili Komite Başkan Vekili Zeki Çeler, CTP Milletvekili Birikim Özgür ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, üyelerden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi, DAÜ Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet M. Kunt, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğretim Üyesi, trafik güvenliği araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay ile profesyonel lisanslı trafik ve ulaştırma mühendisi Taner Aksu hazır bulundu.

Trafikte hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek trafik güvenliği sistemi yaratmak için oluşturulan komite, 7 milletvekili ve trafik ve ulaştırma mühendisliği alanlarında uzman 3 kişiden oluşuyor.