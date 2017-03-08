Meclis üyeleri kararını başkan tanımadı!

Sosyal Yardım Dairesinin verdiği aylık ile geçimlerini sağlayan Yeniboğaziçi'nde sakin, Emine Mertgil’e, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından gönderilen, 14, 007. 26 TL tutarındaki fatura görenleri hayrete düşürdü.

Emine Mertgil’in, sosyal yardım parası ile geçindiğini gösteren belgeleri alan, Yeniboğaziçi Belediye Meclis Üyeleri, almış oldukları karar ile su ve diğer ödemelerden muaf tuttu. Ancak Emine Mertgil ile ilgili alınan kararın, Belediye Başkanı Katip Demir tarafından tanınmadığı öne sürülüyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyelerinin almış olduğu muafiyet kararına karşın, Emine Mertgil’e tahsil edilmesi için 6.3.2017 tarihinde fatura gönderildi. 14.007.26 TL’lik faturayı gören Emine Mertgil'in şok yaşadığı ileri sürüldü.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ KARAR ALDI BAŞKAN TANIMAM DEDİ

Yeniboğaziçi Belediyesi çevrelerinden, güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, Emine Mertgil yeğeni Hatice Haksever ile birlikte sosyal yardım dairesinden aldığı maaş ile geçinmeye çalışan dar gelirli bir insanımızdır. Dar gelirli ve geçim zorluğu çektiği için Yeniboğaziçi belediyesi meclisi onu ödemelerden muaf tuttu. Belediye Meclisi üyeleri, daireden istenilen belgelerin, meclis toplantısında sunulması sonrasında bu kararı alarak, Emine Mertgil'in ödemelerden muaf tutulacağı kararını almıştı dedi.

10 TON ÜCRETSİZ SU HAKKI TANINMIŞTI

Ayni kaynak açıklamasına devamla Belediye Meclis üyeleri Emine Mertgil'in 10 ton ücretsiz su hakkı olduğunu belirleyerek bu hakkı tanımıştı. Hatırladığım kadarı ile alınan ilk karar Kâtip Başkanın geçen döneminde alınmıştı. Sosyal hizmetlerden alınan her belge sonrasında, Emine hanıma yanlış düzeltilerek, fatura ödemesi istenmeyecek, bu durumu dikkate almayın denilmişti ifadesinde bulundu.

SÖZ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ İÇİN İNSANLAR SUSUZ KALDI

Eski başkan Cemal Biren'in de bu konuda bilgisi var ve o da bu insanlara yardım edilmesi taraftarıydı. 2004-2005 tarihinden beri bu durum devam etti ve gün geldi rakam yükseldi. En son bildiğim kadarı ile Emine hanımın evine akıllı sayaç takılı ve 10 ton muafiyet de tamamen kaldırıldı diyen ayni kaynak başkanın, birşey yapamam dediğini duyduk. Bu insanlar şimdi susuz ve belediyenin tanker ile su gönderileceği sözüne karşın söz yerine getirilmediği için kuyulardan çektikleri su ile idare etmeye çalışıyorlar dedi.

BELEDİYE BİR USTA BİR MEMLEKET İDARE EDİLİYOR

Ayni kaynak açıklamasında şunları kaydetti. ‘Bence bu duruma Belediye Meclis üyelerinin müdahale etmeleri gerekir. Bir usta bir memleket idare olmaması gerekir. Bir usta bir memleket idare edilecekse, o zaman Belediye Meclis üyelerine gerek yok. Eş dosta zaman zaman borçların silindiği söyleniyor. Öyle duyumlar alıyoruz. Bu doğru ise bu fakir insanların borçları neden silinmiyor diye sormak gerekiyor. Bir devre bu insanlar Türkiye'de sağlık açısından, ölüm kalım savaşı veriyorlardı. Hatta bir dönem şebeke suları akmazdı ama sanki bu insanlar şebekeden su alırlarmış gibi o suyun parası da faturalandırıldı. Ve şimdi bu insanlardan hatırı sayılır bir para isteniyor. Bu doğru değil’