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Meclis ve Kamu Hizmeti Komisyonu bütçeleri komiteden geçti

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi bugün 41 milyon 959 bin 300 TL’lik Cumhuriyet Meclisi ve 6 milyon 988 bin 700 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesini görüşüp, oy birliğiyle kabul etti.
Meclis ve Kamu Hizmeti Komisyonu bütçeleri komiteden geçti

Bugünkü çalışmalarına Cumhuriyet Meclisi bütçesiyle başlayan komitede ilk sözü alan HP Milletvekili Gülşah Sanverler, Meclis’in kaldırımlarındaki bozulmaların tamir edilmesi ve Meclis görüntüsünün daha iyi olması için gerekenin yapılması temennisinde bulundu. 


ULUÇAY


Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay konuşmasında, komite çalışmalarını mümkün olduğunca akşamüzeri sonlandırma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, bu amaçla hassas hareket ettiklerini kaydetti.
Bugün son gün olan bütçe komitesine katkı koyan tüm çalışanlara teşekkür eden Uluçay, bütçe çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Cumhuriyet Meclisi’nde yürütülen işleri paylaşan Uluçay, özellikle müşavir durumunda olan kişilerin çalışmasını sağlamak üzere eski parlamenterler odasını düzenlediklerini kaydetti.
Uluçay, Meclis personelinin günlük kullanımları ve ihtiyaçlarını karşılayacak mutfak bölümünün hazırlandığını ve personelin kullanımındaki bazı odaların tamirinin yapıldığını belirtti.
BRT ile işbirliği içerisinde yayınların kalitesinin artması için HD yayınına geçildiğini dile getiren Uluçay, Meclis’in park yeri ihtiyacının karşılanması için yeni park yeri yapıldığını söyledi.
Hizmet içi eğitim programının devam ettiğini dile getiren Uluçay, enerjiden tasarruf yapılması için de tüm lambaların LED olarak değiştirildiğini belirtti.
Genel Kurul salonunda yapılan tamiratları da anlatan Uluçay, Genel Kurul’da çalışan basın mensuplarının da yayınlarını yapabilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılandığını kaydetti. Uluçay, Meclis’in daha iyi hizmet vermesi için gereken işleri takip ederek, yapılmasının sağlanacağını dile getirdi.
Uluçay, Meclis’in dış ilişkileri de, uluslararası platform çalışmalarının da düzenli olarak yapıldığını belirtti. Avrupa Parlamentosu’nda düzenli yapılan temaslarla, ülkenin yaptığı yasama çalışmaları çerçevesinde AB temsilcileriyle düzenli temaslar içinde olduklarını dile getiren Uluçay, AB uyum programı içerisinde lobi çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.   
Uluçay ayrıca katıldıkları yurtdışı temaslarla konferansların da olduğunu dile getirerek, katıldıkları toplantıların yararlarını anlattı.
Bilgi işlem bölümünde yeni bir sistem öngördüklerini dile getiren Uluçay, e-devlet altyapıları kapsamında çalışmalar yapıldığı bilgisini verdi.
Meclis kadrolarının da Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla açıldığını ve ihtiyaç duyulan birimlerde yeni personel istihdam etmeyi öngördüklerini dile getiren Uluçay, komitelerin yaptığı yasa çalışmaları hakkında bilgi verdi.  
HP Milletvekili Gülşah Sanver’in dikkate getirdiği Meclis kaldırımları ve çevre düzenlemenin hayata geçmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun da söz alarak, Meclis’te görev yapanların çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli teknik desteğin verilmesi temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi bütçe tasarısı oylanıp, kabul edildi.


KAYRAL


Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin 6 milyon 988 bin 700 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesini görüşmeye Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’ın konuşmasıyla başladı.
Kamil Kayral, bazı kalemlerde sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, çalışmalarını haftanın her günü devam eden komisyona bazı ödeneklerin yetersiz geldiğini kaydetti.
Bir madde eklenerek mali kaynakları aktarımında kendilerine yetki verilmesi önerisinde bulunan Kayral, bulundukları binanın kira olduğunu ve 2021 yılında binayı terk etmek zorunda olmalarından dolayı kendi binalarını yapabilecekleri bir arazi tahsis edilmesi ve bina yapımı için de ek kaynak konulmasını istedi. 
Kayral, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, kamuda beklenen birçok terfiler olduğunu dile getirerek, özellikle Meclis kadrolarına öncelikli olmasını talep etmesi üzerine kamudaki sınav programlarının açıklanacağını dile getirdi. Kayral, özellikle seçim yasaklarına girmeden Meclis kadrolarına öncelik verileceğini söyledi.
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bütçedeki aktarmaların artık elektronik ortamda yapılacak olmasından dolayı işlerin hızlanacağını kaydetti.
 Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti Komisyonu bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Komite daha sonra bugünkü çalışmalarına öğle arası verdi.

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