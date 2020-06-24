Meclis yarın hem yasama hem de denetim gündemiyle toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın ve pazartesi yapacağı iki olağan toplantının ardından tatile girecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın ve pazartesi yapacağı iki olağan toplantının ardından tatile girecek.

Son toplantısını 29 Haziran Pazartesi yapacak Meclis’in yarın saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısının gündeminde hem tasarılar hem de güncel konuşmalar var.

Yasama ve denetim gündemli toplantıda, Tüketici Kredileri Yasa Önerisi ile Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak; talep eden milletvekilleri güncel konuşmalarını yapabilecek.

İç tüzüğü gereği her yıl Temmuz ayının ilk iş günü ile Ekim ayının ilk iş günü arasında çalışmalarına ara veren Meclis Genel Kurulu, yaz aylarında da komitelerden gelecek tasarılar için olağanüstü birleşimler yapacak. Bu süreçte, komiteler çalışmalarına devam edecek.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’in pazartesi olağan son toplantısını yapacağını ancak daha önce komite başkanları, siyasi parti başkanları ve hükümet yetkilileriyle yaptıkları değerlendirme ışığında, özellikle koronavirüs salgını döneminde aksayan çalışmaların devam edeceğini söyledi. Uluçay, komite çalışmalarının yaz döneminde tamamlanması halinde ülkenin ihtiyaç duyduğu yasal altyapı için temmuz ve ağustos aylarında Meclis Genel Kurulu’nda olağanüstü birleşimler yapabileceklerini söyledi.

Uluçay, ülkede yaşanan sıkıntılara işaret ederek sağlıkta ve ekonomideki çalışmalara devam edileceğini kaydederek Meclis’in de bu çerçevede çalışacağını; hem sürekli komitelerin hem de araştırma komitelerinin yaz aylarında toplantılarına devam edeceğini kaydetti.