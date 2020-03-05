  • BIST 112.401
  • Altın 325,634
  • Dolar 6,1046
  • Euro 6,8306
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Meclis yarın iki toplantı yapacak

» »
Meclis yarın iki toplantı yapacak
Meclis yarın iki toplantı yapacak

Cumhuriyet Meclisinde yarın Teberrüken Uluçay’ın Başkanlık edeceği 2 toplantı gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, toplantılardan ilkinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Parlamentosunda temsil eden Milletvekilleri ile yarın saat 13’.00’te biraraya gelecek.

Toplantıda Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin dört sınır kapısını kapatması kararı sonrası yaşanmakta olan süreç ele alınacak.

Toplantıda Arasta bölgesinde faaliyet gösteren esnafın, kapıların kapanması sonrası yaşadığı sıkıntılar ve Meclis’e toplu olarak sundukları yazı da görüşülecek.

Toplantıya UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasioğlu, Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Fikri Toros ile HP Milletvekili Erek Çağatay’ın katılması bekleniyor.

Meclis’te yine Uluçay’ın Başkanlık edeceği bir diğer toplantı da Anayasa değişikliği için yasa önerisinin detaylarını görüşmek amacıyla 20 Şubat’ta yine Meclis’te yapılan toplantının devamı niteliğinde  yarın saat 14.30’da olacak.

Bu toplantıya Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın katılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serdar Denktaş'tan çok sert açıklama! Ya dokunulmazlığımı kaldırsınlar ya da sussunlar!05 Mart 2020 Perşembe 14:42
  • Hüseyin Kanatlı son yolculuğuna uğurlandı.05 Mart 2020 Perşembe 13:59
  • Kapıları kapatma kararı 9 Mart'a kadar uzatıldı05 Mart 2020 Perşembe 13:27
  • HÜR-İŞ’ten KTTO’ya Eleştiri05 Mart 2020 Perşembe 13:14
  • DAÜ-SEN: DAÜ "Ciddi Kriz" içerisinde, rektörlük seçiminde taraf olmayacağız05 Mart 2020 Perşembe 12:57
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı’yı Kabul Ederek Görüştü05 Mart 2020 Perşembe 12:55
  • GÖÇ-TAŞ’da Başkan Evren Demirbilek05 Mart 2020 Perşembe 12:48
  • DAÜ-SEN Basın Açıklaması05 Mart 2020 Perşembe 12:43
  • BM: Kapıların kapatılmasından endişe duyuyoruz!05 Mart 2020 Perşembe 12:28
  • Kadınların kapitalist sömürüye başkaldırışı 1857 8 Martında başladı05 Mart 2020 Perşembe 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti