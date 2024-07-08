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Meclis yarın olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da olağanüstü toplanacak.
Meclis yarın olağanüstü toplanacak

Toplantının gündeminde, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi, Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Alınan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi yanında, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu, yasama yılının son olağan toplantısını 25 Haziran Salı günü yaptıktan sonra 3 Temmuz Çarşamba günü olağanüstü toplanmıştı. Genel Kurulun gece geç saatlere kadar sürmesinin ardından varılan mutabakatla bir sonraki toplantı yarına ertelenmişti.

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