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Meclis yarın saat 10.00'da olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin güven oylaması için yarın saat 10.00'da olağanüstü toplanacak.
Meclis yarın saat 10.00'da olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin güven oylaması için yarın saat 10.00'da olağanüstü toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün hükümet programının görüşülmesi gündemiyle toplanmış, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi (HP) milletvekillerinin katılmadığı oturum kısa sürede kapatılmıştı.

KKTC’nin 27’nci hükümetinin güven oylaması yarın yapılacak.

Başbakan Faiz Sucuoğlu 5 Kasım 2021’de UBP-DP hükümetini, 21 Şubat 2022’de ise UBP-DP-YDP hükümetini kurdu.

21 Şubat’ta kurulan UBP DP YDP hükümeti, 59 günde bozulmuş, hükümetin istifası 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulmuştu.

Cumhurbaşkanı 22 Nisan’da hükümeti kurma görevini Sucuoğlu’na vermiş, Sucuoğlu yeni kabineyi 25 Nisan’da Cumhurbaşkanına ardından da Meclis’e sunmuştu. Aynı gün olağanüstü toplanan Genel Kurulda UBP DP YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi ve hükümet programı okunmuştu.

UBP DP YDP hükümetinin kabinesinde Başbakanlık dahil 9 bakanlık UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1 bakanlık ise YDP’de bulunuyor.

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