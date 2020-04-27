Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi, yarın, “Covid-19 Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum” gündemiyle toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul, saat 11.00’de başlayacak.
Cumhuriyet Meclisi, yarın, “Covid-19 Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum” gündemiyle toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul, saat 11.00’de başlayacak.
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