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Meclis Yarın Toplanacak

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Meclis Yarın Toplanacak
Meclis Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak Meclis Genel Kurul toplantısı 11.00’de başlayacak.

Genel Kurul gündeminde “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararnamesi” bulunuyor.

Genel kurulda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Meclis Genel Kurulunda, milletvekillerinin yazılı ve sözlü soruları da gündeme getirilecek.

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