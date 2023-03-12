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Meclis yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi, yarın yasama gündemiyle toplanacak.
Meclis yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi yarın yasama gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen genel kurulun gündeminde, Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hal Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel kurulda ayrıca, Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfına Ait Lapta Hudutları Dahilinde XI/14E1, Parsel No.296, 276 ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakin Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd.'e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı'ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

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