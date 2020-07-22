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Meclis Yarın Toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da dördüncü olağanüstü birleşimini yapacak.
Meclis Yarın Toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da dördüncü olağanüstü birleşimini yapacak.

Genel Kurulun yarınki gündeminde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Mecliste ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname de görüşülecek.

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