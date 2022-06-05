Meclis yarın toplanıyor

Meclis'in saat 10.00'da başlaması beklenen toplantısında sunuşlar kısmında HP Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden çekilme kararı oylanacak.

Toplantının gündeminde başka bir madde bulunmuyor.

Özersay’ın çekilme kararının kabulü için açık yapılacak oylamada, toplantıda hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğunun olumlu oy kullanması gerekiyor. Aksi halde çekilme istemi reddedilmiş olacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, 31 Mayıs Salı günkü toplantısında Özersay’ın 26 Mayıs'ta Meclis Başkanlığı'na ulaştırdığı "milletvekilliğinden çekilme isteminin" gerçekliğini görüşmüş ve gerçekliği saptanan istemin 6 Haziran'da yapılacak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine karar vermişti.

Kudret Özersay’ın da şahsen katıldığı Başkanlık Divanı toplantısında Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile Meclis İç Tüzüğü’nün 132’nci maddesi kuralları uyarınca Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme istemi değerlendirilmiş ve istemin gerçekliğinin saptandığına karar verdiği açıklanmıştı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, 26 Mayıs'Ta Meclis Başkanlığı’na çekilme dilekçesi vererek, milletvekilliğinden istifa ederken bunu HP Parti Meclisi'nin sine-i millet kararına uygun olarak yaptığını açıklamıştı.

Özersay yaptığı açıklamada, “Meclis İç Tüzüğü’ne göre ‘milletvekilliğinden çekilme’ olarak tarif edilen başvuruyu partimin aldığı sine-i millet kararının gereği olarak tüm bu yaşanan demokrasi dışı, iradeye ters gelişmeleri sineye çekmemek için, bunları normal kabul etmediğimizi göstermek için bugün partimin başkanı olarak ilk adımı istifamı vererek atıyorum. Benim bugünkü istifam ya da doğru hukuki ifadeyle milletvekilliğinden çekilme kararım sadece bir başlangıçtır. KKTC devletine, bağımsızlığına, halk iradesine, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerektiğine inanan Halkın Partisi’nin Lefkoşa milletvekili olarak son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelerden büyük rahatsızlık duymaktayım.” ifadelerini kullanmıştı.

Özersay, "Halk iradesi ve demokrasi hilafına kurulan ve meşru olmadığını düşündüğüm son UBP-DP-YDP hükümetinin varlığı; yozlaşmış siyasetin irademizi temsil değil teslim etmesi, iradeye müdahale bağlamında bardağı taşıran son damla olmuştur. Ülkemize ve halkımıza bu yaşatılanların normalleştirilmemesi ve kanıksanmaması için bir tepki vermek; meşru gördüğümüz Cumhuriyet Meclisi’nde meşru olmayan ve demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulmuş olan bir hükümetle sanki bu olağanmış ve meşruymuş gibi ilişkiye girmemek, yasama ve denetim çalışması yapmayı kabul etmemek ve bu şekilde iradeye, demokrasiye, bağımsızlığa ve devletin itibarına sahip çıkmak maksadıyla milletvekilliğinden çekilme kararı aldım." demişti.