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Meclis yarın toplanıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da başlayacak toplantının gündeminde, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) kurmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:257/4/2021) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor.

Ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 9 Haziran tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kararı gösteren cetvel de gündemde yer alıyor.

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