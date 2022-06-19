Meclis yarın toplanıyor

Genel Kurulun gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı var.
Genel Kurul’un gündemine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı da gelecek.
Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi de Genel Kurulda görüşülecek.
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