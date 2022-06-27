Meclis yarın toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alınarak, tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova raporu okudu. Ardından tasarı üzerinde görüşmeye geçildi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın söz alarak, özel eğitim öğretmenleriyle ilgili sıkıntıya değinerek, genel orta öğrenimin altına da özel eğitim kadrolarının yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Barçın, öğretmenlerin kadro sayılarının artırılmasına yönelik görüşlerinin olumlu olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, ortak görüşe teşekkür ederek, kadrolar hakkında artan nüfusa bağlı olarak düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Öğretmen yardımcılığının uzun süredir tartışıldığını dile getiren Çavuşoğlu, uzun süredir bu görevi yapan kişilerin yasada geçici bir madde ile hak sahibi olması konusunda tartışmalar yaşandığını belirtti. Çavuşoğlu, bu sıkıntının çözülmesi gerektiğini görüşünü ifade etti.

Özel eğitim öğretmenleri konusunda her yıl alım yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, ilkokul-ortaokul ayırmak yerine eğitimin bir bütün olduğunu kaydetti.

Rehber öğretmenlerini ilköğretime alamadıklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ilkokullarda branş öğretmeni konusunda tartışma olduğunu belirtti.

Mesleki yeterlilik konusunda eksikliğin giderilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, ilerleyen dönemlerde bu konuda fikirler alınıp, yola devam edeceklerini söyledi.

Daha sonra tasarının madde madde oylanmasına geçildi. Ardından tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

MERKEZİ CEZAEVİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul’da, Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu ele alındı.

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova raporu okudu. Berova, raporu okumasının ardından söz alarak, tasarıya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Yasa tasarısının yoğun mesai harcanarak, bir sonuca ulaştırıldığını belirten Berova, yasa tasarısının yeni açılacak cezaevinin kadro yapısını ve çalışma prensiplerini ortaya koymak amacı taşıdığını kaydetti.

Yeni yapılan cezaevini ziyaret ettiklerini ifade eden Berova, cezaevinin, pek çok medeni ülkede uygulamada olan, Türkiye’de de yeni yapılanmayla birlikte oluşturulan yeni yüksek güvenirlikli cezaevlerine örnek şekilde yapıldığını ve yüksek teknolojiyle donatıldığını söyledi.

Berova, yasadan sonra yapılacak sınavlarla gardiyan sayıları ve diğer hizmetlilerin de göreve gelmesiyle düzgün çalışabilir, yeni medeni cezaevine kavuşulacağını belirtti.

Şu anda Merkezi Cezaevi’nde bulunun tutuklu ve hükümlülerin büyük bir kısmının üçüncü dünya ülkesi veya sınır ihlali yapan kişilerden oluştuğunu dile getiren Berova, ceza hukuku yasasında eksiklikler olduğunu kaydetti.

Yeni cezaeviyle açık cezaevi kavramının hayata geçebileceğini kaydeden Berova, ceza yasasında yapılacak değişikliklerle cezaevinin yükünün azaltılabileceğine vurgu yaptı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise, suçun ortaya çıkmasını önleyici politikaların önemini belirterek, ülkedeki yoksullaşma, de facto nüfusun artışı, kaçak iş gücüne işaret etti.

Sadece ceza yasasında değişiklik değil suçu önleyici politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Derya, orantılı güç kullanımına ilişkin madde hakkında değişiklik önerisi verdiklerini söyledi ve gerekçelerini açıkladı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, yasa tasarısının ivedilikle hayata geçmesi gerektiğini belirterek, CTP’nin verdiği değişiklik önerisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Açık cezaeviyle ilgili altyapının hazır olmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerin düzenlemeden çıkarıldığını ifade eden Özdenefe, sadece erkek değil kadın, çocuk ve genç tutukluların da açık cezaevinden yararlanabilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede yeni açılacak cezaevinin kapasitesinin üzerinde tutuklu olduğuna dikkat çeken Özdenefe, tutuklu profiline değindi ve İçişleri Bakanlığı’nın ülkeye-giriş çıkışlar konusunda gerekeni yapması gerektiğini kaydetti.

Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin sıkıntılarından bahseden Özdenefe, YÖDAK ve üniversitelerin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Özdenefe, tüzüğün, Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Özdenefe, cezalandırılan bir kişinin topluma kazandırılmasının önemini de vurguladı.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, çok önemli bir yasa tasarısının görüşüldüğünü belirterek, yeniden suç işleme nedenleri arasında cezaevi alt kültürü oluşmasıyla ilgili sıkıntılar olduğunu söyledi.

Bakanlığı döneminde bugünkü teşkilat yasası hakkında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Baybars, atölyeler ve mahkumların meslek edinmesi şartlarının yasal zemin altına alınmasının önemli olduğunu kaydetti.

Cezaevinde kapalı, çocuk ve genç bölümünün olmasının bu kişilerin çok daha iyi şartlarda ıslah edilmesini sağlayacağını ifade eden Baybars, suçların önlenmesiyle ilgili ciddi mücadele gerektiğini belirtti.

Elektronik kelepçe yöntemiyle ev hapsinin de gündeme gelmesi gerektiğini dile getiren Baybars, yargı aşamasında hükümsüz tutukluluk sürelerinin uzayabildiğine değindi. Baybars, Cezaevi Disiplin Yasası’nın tekrar elden geçirilmesinin önemini de belirtti.

YOL GÜVENLİK YASA TASARISI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul’da Yol Güvenlik Yasa Tasarısı ve Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresi’ne ait Mazbut Emlak’tan talep edilen kamu yolu olarak kullanılmasından oluşan istibdal işlemi oy birliğiyle kabul edildi.

ÖZTÜRK

Genel Kurul’da ele alınan Yol Güvenliği Yasası Komite Başkanı Yasemin Öztürk tarafından okundu.

Öztürk, yasanın önemine işaret ederek, yasanın ilk olarak 1988 yılında yapıldığını anımsattı.

Öztürk, günümüzde alkol kullanımı yanında uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekerek, yasanın güncellenmesi gereğinden yola çıkarak, Yasa Tasarısı’nın hazırlandığını söyledi.

Öztürk, yasaya göre, bir sürücünün uyuşturucu tesiri altında araba kullanması halinde, asgari ücretin 5 katı, iki yıla kadar hapis veya her iki cezaya birlikte çarptırılabileceğini kaydetti.

Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresi’ne ait Mazbut Emlak’tan talep edilen kamu yolu olarak kullanılmasından oluşan istibdal işlemi ele alınarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi yarın saat 10.00’da yapılacak.